Inaugurata oggi al Castello Visconteo "Fons Vitae"

Nel quadro del programma dedicato al dialogo tra città e arte contemporanea, l’assessorato alla Cultura del Comune di Pavia organizza presso il cortile del Castello Visconteo la mostra "Fons vitae" di Antonio Ievolella dal 9 ottobre 2021 al 6 gennaio 2022. L’esposizione, che si inserisce nel più ampio obiettivo che l'amministrazione persegue in ambito culturale e insieme urbanistico-ambientale - specie con il progetto denominato Waterfront, dedicato alla valorizzazione di Pavia quale città d'acqua -, si avvale della cura scientifica di Virginia Baradel, Valerio Dehò, Andrea Del Guercio.

L’allestimento ha come motivo ispiratore l’acqua e così i 30 otri di terracotta su strutture di ferro in sospensione nel cortile del Castello, sono dei veri e propri vasi, grembi che costituiscono la forma plastica scelta dall’artista quale motivo ricorrente delle installazioni. L’otre diventa un dispositivo simbolico che allude all’uomo e alla sua unicità e, in particolare, al monaco nel suo silenzioso e volontario isolamento, pur all’interno di una dimensione collettiva.