Carlo Cottarelli alla Rassegna Letteraria città di Vigevano

«Non chiedetemi se c’è una ricetta per uscire dalla crisi economica. Non c’è: non siamo in cucina. Bisogna rimboccarsi le maniche, farlo subito e smetterla di dare la colpa agli altri». Parole secche, precise, essenziali, disilluse. Così Carlo Cottarelli, uno dei più celebri e quotati economisti italiani, riassume il suo intervento a Vigevano.

In Cavallerizza, la sera di giovedì 14 ottobre nell’ambito della Rassegna Letteraria, l'economista ha dialogato con Mauro Meazza, caporedattore centrale del Sole 24 Ore, sul tema “L’economia che verrà” collegandosi a “All’inferno e ritorno”, il suo ultimo saggio edito da Feltrinelli.