Marco Malvaldi (e i suoi vecchietti del Bar Lume) alla Rassegna Letteraria

Giovedì 14 ottobre, nel pomeriggio ospite della Rassegna Letteraria di Vigevano, Marco Malvaldi ha dialogato con Ermanno Paccagnini presentando la sua nuova commedia gialla, ambientata durante il lockdown, protagonisti ancora una volta i vecchietti del Bar Lume, In "Bolle di sapone" (Sellerio) i vecchietti ascoltano con timore le statistiche della pandemia che remano contro chi ha superato gli 80 anni. Ma non si danno per vinti e, anche se chiusi nelle loro case, comunicano via computer e cellulare, finendo per risolvere un caso... praticamente in smart working!