Ottobre in Cortile, "Dei fischi non parlarne mai"

Dopo Palazzo Saporiti, venerdì 15 ottobre a Vigevano ad ha aperto i battenti Palazzo Sanseverino per ospitare la mini rassegna "Ottobre nei cortili". Ideata dal “Pio sodalizio dei comici” in collaborazione con la delegazione locale del Fai e dei Lions e Leo Club del nostro - la rassegna nasce per «aiutare gli artisti, duramente colpiti dalle chiusure causate dalla pandemia, e aprire luoghi semisconosciuti della città per offrire al pubblico la possibilità di apprezzare la bellezza di alcuni palazzi storici di Vigevano».

Dopo Margherita Antonelli, Alessandra Ierse e Claudia Penoni, in scena scena questa volta c'erano tre uomini, apprezzatissimi comici: Leonardo Manera, Diego Parasole e Sergio Sgrilli che hanno raccontato di quella volta in cui il loro spettacolo non è andato esattamente come previsto...