"Disturbo della pubblica quiete": l'esordio letterario di Luca Bizzarri

Attore, presentatore, scrittore, attivissimo sui social. In ogni attività Luca Bizzarri mescola ironia a impegno politico e sociale. Nel suo romanzo d'esordio "Disturbo della pubblica quiete" (Mondadori) racconta le contraddizioni dell'Italia multiculturale di oggi. L'ispettore Marco Pieve e l'agente di polizia Enrico Rossetti rispondono a una chiamata: in una zona malfamata della città un immigrato sta prendendo a calci una porta e urla, disturbando gli abitanti del quartiere, Mamadou, senegalese, chiede con determinazione di essere portato in carcere, pur non avendo commesso lcun reato. Pieve e Rossetti si ritrovano a gestire una situazione insolita fra superficiale e menefreghismo, voglia si staccare dal lavoro, umana pietas per il ragazzo, improvvisi pruriti alle mani da tenere a bada...

Una black comedy brillante, presentata ieri sera a Vigevano nell’ambito della Rassegna Letteraria.