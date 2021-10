Lilli Gruber presenta "La guerra dentro - Martha Gellhorn e il dovere della verità"

E' stata la più grande corrispondente di guerra del Novecento. A lei Hernest Hemingway aveva dedicato "Per chi suona la campana". Parliamo di Martha Gellhorn, un nome che forse non tutti conoscono, ma che il libro di Lilli Gruber "La guerra dentro - Martha Gellhorn e il dovere della verità" (Rizzoli) riporta in primo piano. Ieri pomeriggio (sabato 14 ottobre) nell'ambito della Rassegna Letteraria città di Vigevano, Lilli Gruber ha raccontato la sua storia, spaziando anche sul giornalismo di ieri e di oggi.