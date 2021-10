Stefania Auci: il successo della saga su Casa Florio

"Il leoni di Sicilia" è stato il romanzo più venduto in Italia nel 2019; il secondo volume "L'inverno dei leoni" è uno dei più venduti nel 2021. Nei due romanzi Stefania Auci racconta la storia di una famiglia che dalla Calabria si trasferisce a Palermo e inizia la sua ascesa nel mondo dell'imprenditoria, fra le invidie dell'aristocrazia locale. Una parabola, però, che diventa discendente quando gli eredi dimostrano di non avere la stoffa di genitori e nonni e compiono scelte sbagliate. Nel 2020 proprio alla Rassegna Letteraria di Vigevano Stefania Auci ne lesse in anteprima uno stralcio. Poi lo aveva promesso: «tornerò». E così e stato.