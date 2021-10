Dai libri alla tv: il successo di Lolita Loboscolo e Imma Tataranni

Un sostituto procuratore a Matera e un vicequestore a Bari. Due personaggi femminili che hanno conquistato il pubblico dei lettori e gli spettatori delle serie tv. Mariolina Venezia ha dato vita al personaggio di Imma Tataranni, sostituto procuratore, donna forte, determinata, ironica e incorruttibile. nelle sue indagini in Basilicata viene affiancata dall'appuntato timido ed efficiente Ippazio Calogiuri. Dai romanzi di Mariolina Venezia è stata tratta la serie tv Rai1 "Imma Tataranni - Sostituto procuratore" con Vanessa Scalera protagonista. La seconda stagione è attesa per l'autunno 2021.

Gabriella Gerasi ha creato invece il personaggio di Lolita Lobosco, vicequestore a Bari, che nella serie tv trasmessa da Rai1 e Disney Plus "Le indagini di Lolita Lobosco" ha preso il volto di Luisa Ranieri (la seconda serie verrà girata nel 2022).

Le due autrici hanno dialogato ieri pomeriggio (domenica 18 ottobre), nell'ambito della Rassegna Letteraria di Vigevano, con Roberta Scorranese, giornalista de Il Corriere della Sera.