A Milano nasce l'Oscar del Musical

Milano protagonista del musical grazie al Festival Internazionale del Musical presentato questa mattina a Palazzo Reale. Milano sarà anche la sede del nuovo Musical Award, premio internazionale dedicato alle migliori produzioni di oltre 40 Paesi. Le categorie premiate saranno 14 e ai vincitori verrà assegnata la Guglia d’oro, ispirata al Duomo di Milano, svelata durante la conferenza stampa.

Alla presentazione - accanto a Matteo Forte, direttore generale del Teatro Lirico, Diego Montrone, direttore artistico del Festival e Fabrizio Carbon, direttore generale Festival - ha preso parte anche Simone Genatt, fondatrice del Broadway International Group and Broadway Asia, che ha spiegato come a New York «Broadway si è dimostrato un importante motore economico: nel 2018 i musical hanno incassato oltre 11 miliardi di euro e 500 milioni sono le persone che hanno assistito agli spettacoli».

Presente anche Lorella Cuccarini, in qualità di giurata del Creative Advisory Board: «Questo è un progetto ambizioso, del quale sono felice e onorata di far parte - ha dichiarato -. Credo che il mondo del Musical in Italia meriti questo faro importante su di sè, merita rispetto perchè è una forma di spettacolo che riscuote successo ormai da anni ed è capace di attirare un pubblico eterogeneo».