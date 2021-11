Ascom Pavia: «Riaperto il fondo indennizzi per commercio e turismo»

Pavia - Un aiuto alle aziende del commercio e del turismo della provincia di Pavia, e ai loro dipendenti, duramente colpite dalla crisi provocata dalla pandemia. L’intervento è stato illustrato venerdì scorso, 29 ottobre, in una conferenza stampa a Palazzo Bottigella, sede di Ascom Pavia, promossa dagli Enti Bilaterali del Terziario e del Turismo del territorio provinciale e dalle organizzazioni sindacali che li compongono.

Si tratta di una significativa proroga per l'accesso agli indennizzi per le categorie turismo, ricettività, ristorazione e commercio. Chi ha usufruito della cassa integrazione dal 1° luglio 2020 al 31 ottobre 2021 potrà farlo ancora per altre 43 settimane, con l'abbassamento delle ore lavorative richieste che da 60 si riducono a 20.

Gli Enti bilaterali ampliano l’intervento a sostegno di lavoratori e aziende

L'iniziativa parte dagli Enti Bilaterali dei Terziario e del Turismo della Provincia di Pavia ed è stata condivisa da Ascom, CGL, CISL e UIL. Nel video le parole del presidente di Ascom Pavia Gianpietro Guatelli.