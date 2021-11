"Compravicino": anche Mede aderisce al portale per vendite e acquisti on line

MEDE - “Compravicino”. Si chiama così l'app di Ascom che il Comune di Mede ha deciso di inserire nell’ambito del proprio distretto del commercio. Un webinar (presentazione tenuta su internet ad iscrizione libera) è stato proposto giovedì scorso, il 28 ottobre, per impararne i segreti. Si chiamava “A Natale #Compravicino” e insegnava al meglio come vendere i propri prodotti sotto le feste e come gestire i clienti, soprattutto quelli che frequentano il negozio di vicinato.

Entro la fine di novembre sarà programmata una seconda campagna social con assessori e sindaci dei Distretti. Tema: “Compravicino e acquisti di prossimità a Natale”. Verranno invitati i consumatori finali a scaricare la app.

Compravicino: l'app è gratuita e si possono iscrivere sia i negozi sia i clienti

Nel webinar è stato spiegato che l'app è gratuita e si possono iscrivere sia i negozi sia i clienti. Un'occasione importante per fare acquisti, con facilità di pagamento diverse. Sarà organizzata una campagna di incentivazione all’iscrizione, con l'obiettivo che tutto diventi di uso comune e diffuso per facilitare i negozi locali e promuovere il commercio medese e dei Comuni del Distretto.

Nel video le parole del sindaco di Mede, Giorgio Guardamagna.