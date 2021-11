Turismo senza barriere: ne parliamo insieme a Valentina Tomirotti, giornalista e blogger

Non ha presentato soltanto la sua guida turistica di Mantova (città dove vive) a prova di barriere architettoniche: Valentina Tomirotti, giornalista e blogger da decine di migliaia di follower, per tutti La Pepitosa in carrozza, ha tenuto una vera e propria lezione di comunicazione.

L'occasione è stata la tavola rotonda organizzata questa mattina, nella Cavallerizza del Castello di Vigevano, dall'assessorato alle Disabilità del Comune di Vigevano - guidato dall'assessore Marzia Segù - per promuovere la Giornata internazionale delle persone con disabilità.

Studenti e semplici cittadini hanno ascoltato stamattina l'intervento, una vera e propria lezione di comunicazione ai tempi dei social che spiegava un concetto ovvio ma mai ribadito abbastanza: i disabili fisici sono persone come tutte le altre, coi loro problemi, il loro carattere e le loro virtù. E proprio per questo hanno diritto di potersi spostare come chiunque altro.