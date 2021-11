Ponte, dopo quasi tre anni ripartono i lavori

UNA SFIDA SUL CAMPO Sono state queste le parole pronunciate dall’architetto Giuseppe Lucioni, presidente del Consorzio Pangea, il pool di imprese di Pescara che si è aggiudicato il completamento del nuovo ponte sul Ticino di Vigevano.

Il Consorzio Pangea di Pescara, che si è aggiudicato la gara di appalto per il completamento del nuovo ponte, dice a chiare lettere che il cantiere di Vigevano è una sfida. L'obiettivo, come spiega nel video il presidente del pool di imprese abruzzese, è quello di chiudere bene e in fretta. Cercando di anticipare i tempi di consegna previsti dal contratto. Il cantiere, a giorni, sarà a pieno regime

SI PUO' PARTIRE «Ora dobbiamo fare lo scatto in avanti. Nei prossimi giorni il cantiere sarà operativo a tutti gli effetti. E nella prima settimana di dicembre ci sarà la prima gettata».

Il sopralluogo di questa mattina in cantiere, presenti il presidente della Provincia Vittorio Poma (al centro nella foto), il sindaco di Vigevano Andrea Ceffa, il consigliere provinciale Emanuele Corsico Piccolini, lo staff del Consorzio Pangea: il presidente Giuseppe Lucioni, il direttore tecnico Roberto Di Ramo, il direttore dei lavori Marco Funari ed il capocantiere Carlo Bruggi

LA PROVINCIA, PARLA POMA «Molto spesso si ha impressione di inerzia da parte delle pubbliche amministrazioni nelle gestione delle grandi opere - ha detto il presidente della Provincia, Vittorio Poma - ma posso assicurare che non abbiamo perso tempo, anche se spesso la nostra volontà deve fare i conti con norme e disposizioni legislative che non sempre ci consentono di poter agire con celerità. Dopo l’interruzione del rapporto con Polese (l’impresa licenziata alla vigilia di Pasqua n.d.r.) abbiamo scorso la precedente graduatoria di gara, riscontrando il non interesse delle aziende che all’epoca avevano partecipato».

I lavori di completamento sono stati affidati al Consorzio Pangea di Pescara

LA PANDEMIA E GLI INTOPPI «Abbiamo realizzato un progetto nuovo per il completamento dell’opera, che purtroppo è capitato in piena pandemia, impedendo i necessari rilievi tecnici sul luogo. Abbiamo indetto poi la gara e siamo arrivati all’assegnazione dell’opera a Pangea. Certo - continua il numero uno di piazza Italia - sono state impiegate diverse settimane per arrivare alla polizza di cantiere, ma in questo periodo abbiamo sempre visto da parte dell’impresa la massima disponibilità, collaborazione e voglia di risolvere ogni tipo di problematica».