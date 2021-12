Palli: grazie a Vigevano ed alla Lomellina, sarò sempre presente per voi

Un successo risicato, ma per questo ancor più bello. Come nello sport, le vittorie più importanti sono quelle più sofferte. E di sofferenza, Giovanni Palli, ne ha subìta tantissima sabato notte, quando il risultato finale per l'elezione del presidente della Provincia di Pavia è stata incerta sino all'ultimo secondo.

Ieri sera il neo eletto, dopo una prima visita ufficiale a Mortara dove ha incontrato alcuni sindaci del territorio, è arrivato a Vigevano dove era in corso la presentazione della rassegna "Lomellina da scoprire”.

Ecco le sue prime dichiarazioni da presidente.