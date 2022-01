Il sindaco Ceffa e la Vigevano che verrà

VIGEVANO - Un'ora di dialogo, in diretta Facebook, tra le domande poste della redazione de l'Informatore e alcune poste in tempo reale da cittadini collegati con la trasmissione. Nel video l'intervista integrale con il sindaco di Vigevano Andrea Ceffa, nella quale si parla dell'attualità (il problema della sicurezza in centro dopo la notte di San Silvestro), la pandemia, i progetti sul Castello e sugli altri "contenitori" della città, i lavori al teatro Cagnoni.

Il sindaco, nel corso dell'intervista ha anche annunciato l'approvazione da parte dello Stato del progetto di riqualificazione dell'area Regina Margherita, che prevede un parking interrato, il rifacimento della facciata della scuola primaria e soprattutto la demolizione e ricostruzione del vecchio Palabasletta.