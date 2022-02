Viale dei Mille, partito il cantiere

VIGEVANO - Da lunedì mattina sono iniziati i lavori (foto a fianco) per il rifacimento della rete gas in viale dei Mille, nel tratto che va dall’incrocio con via Castellana a quello con corso Torino.

«Gli interventi - si legge sul sito del Comune - dopo essere stati posticipati rispetto all’iniziale data prevista, per non penalizzare i commercianti della zona durante il periodo natalizio, devono tassativamente essere avviati ora e non possono essere ulteriormente prorogati per l’urgenza dell’intervento di adeguamento della rete e per i tempi tecnici necessari per il consolidamento del fondo stradale dopo la conclusione dei lavori».

Il cantiere aperto in viale dei Mille

Ci saranno, ovviamente, ripercussioni sulla viabilità, ma non sarà chiuso completamente l’intero tratto interessato ai lavori: il divieto di circolazione sulla carreggiata destra (da corso Torino verso via Castellana) sarà introdotto seguendo l’avanzamento dei lavori. Ora il viale è chiuso sino all’incrocio con via Sacchetti.