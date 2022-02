Netlix lancerà oltre 60 film nel 2022: un trailer anticipa le novità

Il gigante dello streaming ha annunciato le novità per gli abbonati Netflix nel 2022 con un trailer pubblicato sul suo canale YouTube. In tre minuti, offre immagini dei film in uscita, tra cui il sequel della commedia di Ryan Johnson Knives Out 2, il seguito di Enola Holmes, il fantasy Slumberland con Jason Momoa e la versione in stop-motion di Pinocchio firmata da Guillermo del Toro.

“Every night is movie night”, recita il nuovo promo di Netflix, in cui star come Halle Berry, Ryan Gosling, Jennifer Lopez, Chris Hemsworth, Jason Momoa e Charlize Theron interrompono le riprese dei loro film e si rivolgono direttamente al pubblico per presentare una line up sorprendente. E in effetti sono ben 68 i titoli svelati in anteprima che arriveranno in streaming nel corso dei prossimi dodici mesi, con la promessa di una nuova pellicola ogni settimana.

Tra i più attesi: Knives Out 2, sequel di “Cena con delitto”, con protagonista Daniel Craig; The Grey Man, thriller d’azione diretto dai fratelli Russo con protagonisti Gosling e Chris Evans; il nuovo film di fantascienza di Ryan Reynolds The Adam Project; il Pinocchio animato di Guillermo del Toro; Enola Holmes 2, riscrittura young adult delle indagini di Sherlock Holmes, con Henry Cavill e Millie Bobby Brown; The Mother, thriller prodotto e interpretato da Jennifer Lopez; il film di fantascienza con Halle Berry The Mothership e le commedie come You People con Jonah Hill ed Eddie Murphy e Me Time con Kevin Hart e Mark Wahlberg.

Il trailer di lancio include anche alcuni film pensati per tutta la famiglia, come The Sea Beast, Slumberland con Jason Momoa e The School for Good and Evil con Charlize Theron e Kerry Washington.

Queste le grandi produzioni internazionali, alle quali si aggiungono quelle dei vari paesi in cui la piattaforma è presente. Proprio in questi giorni, per esempio, Netflix ha lanciato il trailer de Il filo invisibile, film italiano di Marco Simon Puccioni con Filippo Timi e Francesco Scianna, su un giovane ragazzo che deve affrontare la separazione dei suoi due padri. Il debutto è previsto per il 4 marzo.

Ed è notizia di oggi che l'ultimo film di Paolo Sorrentino targato Netflix - E' stata la mano di Dio - è nella cinquina dei finalisti degli Oscar 2022 per Miglior Film Internazionale.

La cerimonia di premiazione degli Oscar 2022 è fissata per domenica 27 marzo 2022 sul palco del Theatre at Hollywood & Highland Center.