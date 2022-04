"Finale a sorpresa - Official Competition" con Cruz, Banderas e Martinez

Penelope Cruz, Antonio Banderas e Oscar Martínez sono i protagonisti di Finale a sorpresa – Official Competition, commedia presentata al Festival di Venezia 2021, in arrivo nei cinema italiani il 21 aprile con Lucky Red. Una pellicola nella quale i due registi Gastón Duprat e Mariano Cohn (L’artista e Il cittadino illustre) - tra i più irriverenti e schietti del panorama contemporaneo - mettono in luce le incongruenze, la sregolatezza e la degenerazione del mondo dell’indistria cinematografica sono messe a nudo.

LA TRAMA

Lola Cuevas (Penelope Cruz), è un’eccentrica e affermata regista a cui è stata commissionata la regia di un film da un imprenditore miliardario megalomane deciso a lasciare il segno nella storia. L’ambiziosa impresa richiede i più grandi talenti, così Lola scrittura due stelle della recitazione: il divo sciupafemmine di Hollywood, Félix Riviero (Antonio Banderas) e il capofila del cinema e del teatro impegnato, Iván Torres (Oscar Martínez). Due attori agli antipodi ma entrambi leggende, con un carisma e un ego ineguagliabili, sono costretti da Lola ad affrontare delle prove esilaranti e originali che li metteranno a dura prova. Riusciranno a superare la loro rivalità per dare vita a un capolavoro?





IL CAST

Oltre a Cruz, Banderas e Martínez il cast include anche José Luis Gómez, Nagore Aranburu, Irene Escolar, Manolo Solo, Pilar Castro e Koldo Olabarri, Koldo Olabarri, Ken Appledorn, Mónica Bardem, Martín Brassesco, Daniel Chamorro, Xana del Mar, Stephanie Figueira, Juan Grandinetti, Carlos Hipólito, Karina Kolokolchykova, Enrique Martin e Melina Matthews.