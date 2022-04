Pasqua 2022: la processione del Cristo Morto

Rientra tra le celebrazioni in calendario per la Settimana Santa in Duomo la processione del Cristo Morto che si è tenuta ieri sera (venerdì). La cerimonia, presieduta dal vescovo di Vigevano monsignor Maurizio Gervasoni, è iniziata dalla chiesa di San Pietro Martire, verso San Francesco, per poi concludersi in Duomo.

Per il sabato santo, alle ore 21, è in programma la Veglia Pasquale. Saranno due i principali appuntamenti per la domenica di Pasqua: alle 17,30 i Vespri Solenni e alle 18 la Santa Messa Pontificale. Dal lunedì di Pasqua inizieranno in Duomo i "50 giorni", l'esposizione del Santissimo Sacramento fino a Pentecoste.