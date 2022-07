Rogo alle scuole di Mortara: le immagini dell’intervento dei vigili del fuoco

Nel video, le immagini dell’intervento dei vigili del fuoco per spegnere l’incendio avvenuto nella serata di ieri (venerdì) alla scuola secondaria di primo grado Josti Travelli, a Mortara. Sul posto sono intervenute tre squadre da Mortara e Vigevano, e i carabinieri. A bruciare sono stati soprattutto banchi e altri arredi scolastici.

Il sindaco di Mortara Ettore Gerosa parla di un gesto intenzionale: «Dalle prime indagini – ha fatto sapere il primo cittadino con un post sui social pubblicato questa mattina – sembrerebbe che si sia trattato di un atto vandalico. L’incendio ha generato molto fumo, è bruciato materiale didattico stivato in uno spazio protetto sotto le aule, che ha annerito la facciata. Le forze dell’ordine stanno visionando le telecamere presenti nell’area. Abbiamo già attivato l’iter per il rimborso assicurativo. Ringrazio ancora i vigili del fuoco per il loro celere intervento che ha impedito danni maggiori».