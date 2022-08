Vigevano: i vigili del fuoco salvano un capriolo finito nel canale

Era finito nel canale e, con le sponde in cemento, non riusciva più a risalire. Un giovane esemplare di capriolo è stato salvato mercoledì mattina grazie all’intervento dei vigili del fuoco, che hanno raggiunto l’animale, riportandolo all’asciutto. È successo alla frazione Buccella, in una zona dove in passato si sono registrati diversi altri episodi. L’esemplare, stremato, è stato fatto riposare all’ombra tra la vegetazione. Poi è stato liberato.

Foto e video di Jose Lattari