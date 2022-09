Via Cairoli: strisce rifatte, ma il traffico è ancora difficoltoso

VIGEVANO - Ridisegnata la segnaletica orizzontale in via Cairoli: sono stati ridimensionati gli spazi destinati al percorso ciclabile e a una delle due file di parcheggi (quella di sinistra) ed è stato ricavato - secondo i tecnici- lo spazio per permettere un passaggio più agevole agli autobus e al traffico più in generale, che tra ieri e oggi è risultato però ancora difficoltoso.

Giovedì mattina gli addetti hanno provveduto passando una mano di vernice nera sulla striscia gialla del precedente percorso ciclabile appena disegnato sul porfido nuovo di zecca. Se l'effetto estetico è molto discutibile, ora se ne vedrà almeno l'efficacia.

La nuova viabilità prevede la circolazione a senso unico dalla stazione verso il centro città ed è stata oggetto di polemiche che arriveranno anche in consiglio comunale: i gruppi di minoranza hanno infatti presentato un'interpellanza chiedendo chiarimenti su progetto e costi della sua sistemazione.