Con Silent Bob il Castello si riempe di giovani

Circa 800 paganti per l'extra rassegna affidato a Silent Bob (nome d’arte di Edoardo Fontana) come chiusura di Estate in Castello 2022 a cura di PromoterPv in sinergia con il Comune di Vigevano.

Quella di ieri (domenica 11) era una data dedicata ai più giovani, che più di altri hanno sofferto le restrizioni della pandemia. E ieri i ragazzi hanno potuto finalmente ballare e cantare, sfogando tutta la loro energia sotto al palco. Il rapper lomellino (abita a Dorno) era affiancato dai dj Federico Masiero e Sick Budd. Una energia incredibile trasmessa al pubblico, che ha risposto con entusiasmo anche alla notizia del compleanno di Sick Budd, che ha così festeggiato sul palco.