Travelling Festival a Vigevano con le opere di Marco Valle e Mariano Silletti

SFV in collaborazione con il Festival della Fotografia Etica di Lodi e Rete Cultura per l’edizione 2022 Travelling Festival propone due autorevoli fotografi italiani che con le loro immagini ci condurranno verso un’Italia ancora troppo sconosciuta. Questa mattina l'inaugurazione alla presenza della vicesindaco Mazia Segù e della curatrice Paola Rizzi.

GLI AUTORI

Marco Valle ci propone con Mare Mostrum una riflessione sul futuro della costa italiana e più in generale sulla relazione che intercorre oggi giorno tra l’ambiente naturale e l’uomo. Il mare e le spiagge sono un simbolo identitario dell’Italia che con i suoi 7000 chilometri di costa rappresenta il cuore del Mediterraneo, meta ogni anno per migliaia di turisti. Questo delicato ecosistema, capace di produrre vita e ricchezza, sta lentamente scomparendo sostituito da una incessante cementificazione fatta di caseggiati, aree industriali e strutture balneari che privatizzano di fatto un bene che dovrebbe essere collettivo.

@marcovalle

Il secondo autore, Mariano Silletti è un fotografo attivo sia nel mondo della fotografia documentaria che in quello dello storytelling. Vive e lavora a Matera, WORLD ITALY AWARD nel 2019 con il lavoro Serra Maggiore ha voluto documentare la vita quotidiana di donne e uomini che hanno deciso di salvare, in parte, le abitudini e le tradizioni dei loro genitori, vivendo in armonia con la natura per preservare la fragile bellezza del territorio attraverso la pratica dell’agricoltura tradizionale. Serra Maggiore è uno spazio – probabilmente destinato a scomparire – a misura d’uomo e di natura, un universo parallelo da scoprire e riscoprire per avere un nuovo e più ampio punto di vista sulla nostra contemporaneità.

@marianosilletti

TRAVELLING FESTIVAL



Travelling Festival è un progetto che nasce da due profonde consapevolezze. Da una parte la certezza che un lavoro così complesso come la creazione del progetto espositivo del Festival della Fotografia Etica, con la ricerca, selezione e creazione di oltre 20 mostre, richiedesse un periodo espositivo ulteriore. Dall’altra il desiderio di raggiungere un pubblico sempre più vasto, non solo di settore, ma di persone interessate a conoscere meglio il pianeta in cui vivono.

ORARI MOSTRA

La mostra resterà aperta sino al 2 ottobre 2022

sabato e festivi 10,30-12,30 | 15,30-18,30

da lunedì a venerdì: visite guidate su appuntamento (contatti: mailsfv@gmail.com)

sabato 1 ottobre ore 10,00 Visita guidata con l’autore Mariano Silletti