"La geografia della qualità della vita" apre il Festival delle Traformazioni

L'edizione 2022 del Festival delle Trasformazioni organizzato da Rete Cultura Vigevano è stata aperta ieri pomeriggio con un focus/confronto tra alcuni dati relativi alla ricerca pubblicata annualmente da Il Sole 24 Ore sulla geografia della qualità della vita e quelli raccolti da una ricerca della Bicocca. Dati utili per capire l’evoluzione della qualità della vita nelle città della provincia italiana.

All’incontro hanno partecipato Michela Finizio, coordinatrice della ricerca del Sole24Ore, Mario Lucchini, Docente della Bicocca, e Serafino Negrelli, Docente della Bicocca e Direttore Scientifico del Festival delle Trasformazioni.

La ricerca del Sole24Ore ogni anno ci racconta in quale città e provincia si ha una migliore qualità della vita in generale, ma ci indica anche in modo dettagliato i territori dove per esempio vi è maggiore sicurezza o una migliore fruizione della cultura. Dati utili per capire l’evoluzione della qualità della vita nella provincia italiana. Questa ricerca che si basa su 90 indicatori (suddivisi nelle tradizionali sei macro-categorie tematiche) è stata confrontata con i dati raccolti dal Dipartimento di Sociologia e Ricerca Sociale dell’Università di Milano Bicocca che ha analizzato i dati con un approccio innovativo, utilizzando l’indagine sui Corsi di Vita in Italia (ITA.LI - Italian Lives). In questa indagine sono state coinvolte 4900 famiglie di 278 comuni italiani attraverso un sistema innovativo elaborato da ISTAT.

Il ricco calendario di appuntamenti del festival prosegue fino a domenica 2 ottobre a Vigevano.