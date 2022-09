L’Aula Magna del Centro Congressi Battù dedicata a Sandro Segù

Oggi la sezione pavese dell’Associazione Italiana Odontoiatri (AIO) ha dedicato l’Aula Magna del Centro Congressi Battù (sede storica della società) al dott. Sandro Segù, socio fondatore e past President. In presenza del Sindaco di Vigevano Andrea Ceffa e di tutto il direttivo AIO, è stata scoperta la targa all’ingresso dell’Aula. Inoltre oggi sono stati ricordati da AIO con la consegna di una pergamena alle mogli, la signora Anna e la signora Emilia, il dott. Franco Segù, socio fondatore dell’Associazione, già ADV Associazione Dentisti Vigevanesi, e il prof. Ettore Gigi Preda dell’Università di Pavia.

La giornata è continuata con un Convegno di aggiornamento per odontoiatri e igienisti dentali. Si sono succeduti al palco dei relatori il prof. Edoardo Manfredi - che ha trattato il tema dell’Odontoiatria nella Medicina del Sonno - il dott. Marco Di Blasio sulle fratture di condilo - evento molto frequente nei bambini a seguito di cadute dalla bicicletta o incidenti sportivi - il prof. Simone Lumetti sugli attuali orientamenti in implantologia, il prof Andrea Toffoli sulle tecniche più moderne in protesi adesiva, la prof.ssa Benedetta Ghezzi ha invece aggiornato in Biotecnologie e il dott. Matteo Meglioli sull’utilizzo clinico delle stampanti 3D. Tutti i relatori provengono dal Centro di Odontoiatria dell’Università degli Studi di Parma.