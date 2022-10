Rassegna Letteraria "Orizzonti per un nuovo Umanesimo", presentato il programma completo

È stato presentato questa mattina, in aula consiliare, il programma completo della Rassegna Letteraria della Città di Vigevano “Orizzonti. Per un nuovo Umanesimo”: la ventunesima edizione che si terrà nella città ducale dal 12 al 16 ottobre 2022, quest’anno è dedicata alla figura di Ludovico Sforza detto Il Moro (Vigevano 1452- Loches 1508).

GLI OSPITI

Saranno tredici gli incontri che si terranno nelle sale del Castello Sforzesco, ecco tutti i protagonisti: Viola Ardone, Daria Bignardi, Paolo Bonolis, Gemma Calabresi Milite, Cristina Cassar Scalia, Cristina Comencini, Mario Desiati, Pietro Grasso, Laura Imai Messina, Gianluigi Nuzzi, Carla Maria Russo, Marco Varvello, Walter Veltroni e Bernardo Zannoni.

Scrittrici e scrittori saranno accompagnati sul palco da importanti giornalisti: Paolo Armelli, Marco Carminati, Diletta Giuffrida, Alessandro Milan, Laura Pezzino e per i più social Petunia Ollister, sotto il nume tutelare del direttore della Rassegna Ermanno Paccagnini e di Alessandra Tedesco, consulente editoriale.

«Un programma che coinvolge alcuni dei nomi più importanti della letteratura, della cultura, del giornalismo, della vita sociale e politica italiana - afferma Andrea Ceffa, sindaco di Vigevano - si parte mercoledì 12 ottobre alle 21 con una grande apertura grazie al dialogo tra Walter Veltroni ed Ermanno Paccagnini, per poi entrare nel vivo, sabato 15 ottobre, con un evento unico. Per la prima volta sullo stesso palco ci saranno i rappresentanti istituzionali e i vincitori dei due principali premi letterari italiani, il Premio Campiello e il Premio Strega».

Mario Desiati, con il romanzo Spatriati (Einaudi), vincitore del Premio Strega 2022

Bernardo Zannoni, con il romanzo I miei stupidi intenti (Sellerio), ha vinto la 60° edizione del Premio Campiello

Per la prima volta nella storia degli eventi culturali, i vincitori dell'edizione 2022 dei due principali premi letterari italiani: il Premio Strega Mario Desiati e il Premio Campiello Bernardo Zannoni saranno insieme, sabato 15 ottobre, sul palco alla Rassegna Letteraria della Città di Vigevano. Alla sala della Cavallerizza del Castello Sforzesco, alle 17.00 Desiati con 'Spatriati' (Einaudi) e Zannoni con 'I miei stupidi intenti' (Sellerio) dialogheranno con il pubblico in un incontro moderato da Alessandra Tedesco, consulente editoriale della Rassegna. L'evento sarà introdotto da un breve saluto istituzionale da parte della Fondazione Il Campiello, con Enrico Carraro, presidente della Fondazione e di Confindustria Veneto e Mariacristina Gribaudi, presidente del Comitato di Gestione del Premio, e da parte della Fondazione Maria e Goffredo Bellonci, che organizza il Premio Strega, con il presidente Giovanni Solimine e il direttore Stefano Petrocchi. Il Premio Campiello è stato istituito nel 1962 per volontà degli Industriali del Veneto e il Premio Strega è stato istituito a Roma nel 1947 dalla scrittrice Maria Bellonci e da Guido Alberti, proprietario della casa produttrice del liquore Strega.

Nell’anno in cui Vigevano celebra il 570° anniversario dalla nascita di Ludovico Il Moro, lo stesso Ludovico che promosse la costruzione del simbolo della città, Piazza Ducale, che compie 530 anni, la Rassegna suggella questi ultimi mesi di celebrazioni e intende richiamare l’attenzione proprio su quanto sia necessario anche ora costruire e lavorare per un nuovo Umanesimo.

«Affrontare il tema dell’Umanesimo nel mondo culturale contemporaneo significa riflettere sulle possibile azioni da mettere in atto per il rinnovamento culturale, artistico e filosofico - commenta Ermanno Paccagnini, direttore della Rassegna Letteraria - Così come nel XIII-XIV secolo ci fu la necessità di guardare ai momenti più significativi della tradizione culturale così oggi, in un momento storico eccezionale tra una pandemia globale e la guerra in Europa, abbiamo ancora di più la necessità di sollecitare riflessioni e pensieri sulla centralità dell’Uomo nella nostra società e della visione della vita e del mondo, che si trasformano rapidamente e per cui necessita una sempre maggiore capacità di risposta».

IL PROGRAMMA

Gli eventi sono tutti ad ingresso gratuito e libero sino ad esaurimento posti.

Mercoledì 12 ottobre 2022

ore 21.00 - Cavallerizza del Castello Sforzesco

Walter Veltroni Il coraggio delle scelte

Walter Veltroni, accompagnato da Ermanno Paccagnini, direttore della Rassegna Letteraria, affronterà un dialogo per condurci verso nuovi orizzonti, ripercorrendo la Storia, prendendo spunto dal suo romanzo “La scelta” (Rizzoli). La Storia mette tutti con le spalle al muro. E per ogni casa, per ogni famiglia italiana, Walter Veltroni racconterà come generazioni diverse, ieri come oggi, devono ricominciare a parlarsi nel momento delle scelte. Perché solo quando i figli affrontano i padri e i padri si ricordano di essere stati figli, è possibile lasciarsi alle spalle il buio e aprire porte e finestre per un nuovo Umanesimo.

Walter Veltroni è politico, giornalista, scrittore e regista. Eletto Sindaco di Roma nel 2001 è un poliedrico protagonista del mondo editoriale e cinematografico italiano: è autore prolifico, tra le sue ultime opere ricordiamo “Labirinto italiano” (2020), edito da Solferino e “C’è un cadavere al Bioparco” (2021), Marsilio. Tra i suoi ultimi film come regista segnaliamo “Edizione straordinaria” (2020) e a settembre 2022 è uscito il suo nuovo film “È stato tutto bello - storia di Paolino e Pablito” dedicato a Paolo Rossi a due anni dalla prematura scomparsa del calciatore e a 40 dalla vittoria italiana ai Mondiali.

Ermanno Paccagnini ha insegnato Letteratura Italiana Contemporanea all’Università Cattolica di Milano. Si è occupato in particolare di autori e correnti dell’Otto e del Novecento, in particolare di Scapigliatura (con riedizioni di testi, in particolare Emilio Praga), rapporti Letteratura-Giornalismo, Letteratura e Sport, romanzo storico, scrittori migranti in lingua italiana, Marinetti simbolista, con riedizioni di Oriani, Bilenchi, Soldati, Fol-gore, Scerbanenco, Jahier, Guareschi, Del Buono, Marisa Madieri, Magris, Gli amori garibaldini di Nievo, gli Aforismi della scienza prima di Tommaseo e vari altri. Si è occupato in particolare di Manzoni sia studiandone le fonti (Vita e atti processuali della Monaca di Monza; Processo agli untori; processi secenteschi di stregoneria; le storie della peste di Ripamonti e Lampugnano), sia curando una edizione commentata delle varie redazioni della Storia della colonna infame nel Meridiano Manzoni. Coautore di una Storia del giornalismo italiano (Utet libreria). Per un quindicennio critico letterario del supplemento domenicale del Sole 24Ore, collabora ora con il Corriere della Sera.

GIOVEDI' 13 OTTOBRE 2022

ore 18.00 - Sala dell’Affresco del Castello Sforzesco

Cristina Comencini La storia vista dalle donne

La Comune di Parigi, la Rivoluzione bolscevica, la Resistenza, la Rivoluzione sessuale: quattro grandi epoche di ribellione raccontate attraverso le vicende di quattro donne comuni che si intrecciano, in uno strano giochi di specchi, ad alcune fasi della vita dell'autrice. Cristina Comencini, scrittrice e regista, gioca con il genere autobiografico e racconta di aver sofferto di brevi perdite di coscienza durante le quali ha "abitato” la vita di quattro donne del passato: Eloisa, una cocotte della fine dell'800, Sofia una madre russa durante la Rivoluzione bolscevica, Elda una ragazza friulana durante la Seconda guerra mondiale e Sheila diciassettenne inglese degli anni Sessanta. Tutto questo è raccontato nel romanzo "Flashback” (Feltrinelli) in libreria dal 27 settembre 2022.

Modera: Laura Pezzino, giornalista e scrittrice

Cristina Comencini è scrittrice, regista e drammaturga. Tra i suoi romanzi, pubblicati presso Feltrinelli, Le pagine strappate (1991 Premio Air Inter), Passione di famiglia (1994 Premio Rapallo), Il cappotto del turco (1997 Premio Nazionale Alghero Donna), Matrioska (2002), La bestia nel cuore (2004), L'illusione del bene (2007), Quando la notte (2009), Lucy (2013) e Voi non la conoscete (2014). Il suo film tratto da La bestia nel cuore ha ottenuto la nomination all'Oscar come migliore film straniero. Per Einaudi ha pubblicato Essere vivi (2016 e 2017), Da soli (2018 e 2019) e L'altra donna (2020).

Laura Pezzino romagnola, vive a Milano dove lavora come giornalista. Dopo molti anni nella redazione di Vanity Fair Italia, ora scrive e intervista persone interessanti per La Stampa, Rivista Studio, Natural Style e altre testate. Collabora con agenzie di comunicazione e case editrici, gestisce profili social di altri, anima un book club di poesia e ama selezionare versi. Ha scritto per Giulio Perrone “A New York con Patti Smith” (2022).

ore 21.00 - Sala dell’Affresco del Castello Sforzesco

Laura Imai Messina Il fascino e la magia del Giappone

Una scrittrice italiana che vive da tanti anni a Tokio. Un romanzo che ci porta nel fascino e nella poesia del Giappone. Dopo "Quel che affidiamo al vento” e "Le vite nascoste dei colori” (Einaudi), Laura Imai Messina racconta un!altra storia ambientata in un Giappone dal sapore magico dove, in una piccola isola, c’è un edificio in cui sono catalogate le pulsazioni del cuore di decine di migliaia di persone: è l'archivio dei battiti del cuore. Il protagonista è Shūichi, un noto illustratore quarantenne che fin da piccolo ha avuto un problema al cuore. Sua madre, per proteggerlo dai dispiaceri, ne ha manipolato i ricordi. Ora che la madre è morta, Shūichi nota che un bambino entra di nascosto in casa sua: chi è e che rapporto aveva questo bambino con sua madre? Il racconto di una straordinaria amicizia, di un incontro destinato a cambiare la vita in un Giappone che ammalia. Il romanzo "L'isola dei battiti del cuore” (Piemme) uscirà in libreria l'11 ottobre 2022.

Modera: Alessandra Tedesco, giornalista Radio 24 e consulente editoriale Rassegna lettera-ria Vigevano

Laura Imai Messina è nata a Roma. A ventitre anni si è trasferita a Tōkyō, dove ha conseguito un dottorato in Letteratura. Attualmente insegna italiano presso alcune tra le più prestigiose università della capitale giapponese. È autrice di romanzi, saggi e storie per ragazzi. Nel 2020 è uscito "Quel che affidiamo al vento" (Piemme), caso editoriale in corso di traduzione in oltre venticinque Paesi, i cui diritti cinematografici sono stati opzionati da Cattleya. Ha scritto per Einaudi “La vita nascosta dei colori” e “Tokyo Blues”. Collabora con numerosi inserti culturali italiani e insegna presso la Scuola Holden. Vive tra Kamakura e Tokyo con il marito Ryosuke e i figli, Claudio Sosuke ed Emilio Kosuke. Il suo sito è www.lauraimaimessina.com.

Alessandra Tedesco, barese di nascita e milanese d’adozione, è giornalista a Radio24 – Il Sole 24 Ore. Conduce ogni sabato alle 6,30 e alle 15.30 il programma “Il Cacciatore di libri”, incontri con scrittori di nar-rativa italiani e stranieri che raccontano il loro ultimo romanzo. In precedenza ha lavorato e collaborato per radio (Italia Radio e Cnr), quotidiani (Avvenire), settimanali (Donna Moderna) e tv (Mediaset).

VENERDI' 14 OTTOBRE 2022

ore 18.00 - Sala dell’Affresco del Castello Sforzesco

Marco Varvello Un amore segreto a Londra

La pandemia ha portato ognuno di noi a rivedere la propria quotidianità, a riscoprire le proprie identità e a vivere la città in modo diverso rispetto al prima lockdown. Marco Varvello, giornalista e corrispondente RAI per il Regno Unito, torna nella sua Vigevano per raccontare l’amore al tempo della pandemia accompagnato da Paolo Armelli. Un uomo e una donna molto diversi che vivono una storia d’amore in una Londra insolitamente deserta a causa del lockdown. Allegra è una giornalista in carriera, frequenta ambienti importanti, ha votato in favore della Brexit. George, figlio di nordirlandesi emigrati, è un autista di TIR e difende con orgoglio i valori british. La storia di due persone che devono fare i conti con il Paese che sta cambiando e che diventano metafora degli Anni Venti del nuovo millennio viene raccontata in “Londra anni Venti” (Bompiani).

Modera: Paolo Armelli giornalista Wired e Donna Moderna

Marco Varvello, giornalista, è responsabile dell’ufficio di corrispondenza RAI per il Regno Unito. Già conduttore del TG1, ha curato su RaiUno il Fatto di Enzo Biagi, è stato inviato negli Stati Uniti e corrispondente RAI da Berlino. È consigliere del Centro Culturale Italo-Tedesco “Villa Vigoni”. Ha ricevuto il Premio letterario Ado-Lisant di Lille-Bruxelles e il Premio Foreign Press Awards 2018.

Paolo Armelli è un giornalista freelance che collabora con diverse testate come Wired, Donna Moderna e Link. Si occupa di cultura, libri e serie tv. Dal 2020 è direttore del Festival Mix Milano e ha co-fondato Quid Media, una piattaforma social, podcast e newsletter su temi lgbtq+.

ore 21.00 - Cavallerizza del Castello Sforzesco

Cristina Cassar Scalia Il successo di Vannina Guarrasi

Come il giallo può aiutarci a comprendere la realtà che ci circonda. Cristina Cassar Scalia è una delle autrici di noir più apprezzate con il suo personaggio seriale: Vanina Guarrasi, vicequestora, comparsa per la prima volta nel 2018 in "Sabbia nera” (Einaudi). Trasferita da Palermo a Catania, è tormentata dal ricordo del padre ucciso dalla mafia. Nell'ultimo romanzo "La carrozza della Santa” (Einaudi), Vannina Guarrasi è divisa su due fronti: da una parte a Catania, al termine della festa di Sant'Agata, viene ritrovato il cadavere di un uomo nel Municipio e si indaga soprattutto nella sfera familiare della vittima; dall'altra a Palermo sta accadendo qualcosa che non può ignorare.

Modera: Paolo Armelli giornalista Wired e Donna Moderna

Cristina Cassar Scalia è originaria di Noto. Medico oftalmologo, vive a Catania. Ha raggiunto il successo con i romanzi Sabbia nera (2018 e 2019), La logica della lampara (2019 e 2020), La salita dei Saponari (2020 e 2021), L'uomo del porto (2021 e 2022), Il talento del cappellano (2021) e La carrozza della Santa (2022) - tutti pubblicati da Einaudi - che hanno come protagonista il vicequestore Vanina Guarrasi; da questi libri, venduti anche all'estero, è in progetto la realizzazione di una serie tv. Con Giancarlo De Cataldo e Mau-rizio de Giovanni ha scritto il romanzo a sei mani Tre passi per un delitto (Einaudi Stile Libero 2020).

Paolo Armelli è un giornalista freelance che collabora con diverse testate come Wired, Donna Moderna e Link. Si occupa di cultura, libri e serie tv. Dal 2020 è direttore del Festival Mix Milano e ha co-fondato Quid Media, una piattaforma social, podcast e newsletter su temi lgbtq+.

SABATO 15 OTTOBRE 2022

ore 10.30 - Sala dell’Affresco del Castello Sforzesco

Carla Maria Russo Ludovico Sforza detto il Moro: i giorni dell’amore e della guerra

Il 2022 è un anno importante per la storia della città di Vigevano con tre anniversari di particolare rilevanza, legati alla figura di Ludovico Sforza detto Il Moro (Vigevano 1452- Loches 1508). Vigevano sta vivendo importanti celebrazioni per il 570° della nascita di Ludovico Il Moro, che promosse la costruzione della Piazza; il 530° anniversario dell!inizio dei lavori di costruzione di Piazza Ducale, simbolo della città - nel 1492 ci fu la posa della prima pietra - e delle nozze con Beatrice D'Este. Carla Maria Russo, autrice del volume “I giorni dell’amore e della guerra” (Piemme) dedicato alla storia degli Sforza vista dagli occhi di una donna, racconterà con Marco Carminati la storia di Ludovico il Moro, tra realtà, leggenda e finzione letteraria.

Modera: Marco Carminati, giornalista de Il Sole 24 Ore

Carla Maria Russo è appassionata di ricerca storica e adora le biblioteche, dove trascorre parecchio tempo. Per Piemme ha pubblicato con successo “La sposa normanna”, “Il Cavaliere del Giglio”, “L'amante del Doge”, “Lola nascerà a diciott’anni", “La regina irriverente”, “La bastarda degli Sforza “e “I giorni dell'amore e della guerra”, questi ultimi dedicati alla figura di Caterina Sforza. Sempre per Piemme, ha pubblicato “Le nemiche “e “Una storia privata. La saga dei Morando”. Nel 2018, il suo romanzo “L’acquaiola" è stato candidato al Premio Strega e ha vinto il Premio Pavoncella e il Premio Viadana. In libreria in questi giorni il suo ultimo romanzo “Cuore di donna” (Piemme).

Marco Carminati, nato a Milano nel 1961, è laureato in storia dell'arte medievale e moderna. Giornalista professionista e critico d'arte, esperto di collezionismo, è responsabile delle pagine d'arte dell'inserto cultura-le de "Il Sole 24 Ore". Nel 2009 per Longanesi è uscito il suo libro "Il David in carrozza".

ore 15.30 - Cavallerizza del Castello Sforzesco

Gemma Calabresi Milite Scegliere la luce

Cinquant’anni di vita, un percorso intimo, un cammino complesso per arrivare al perdono. Gemma Capra, vedova del commissario Calabresi ucciso il 17 maggio 1972, racconta la sua vita dal giorno in cui, a 25 anni, rimase sola a crescere due bambini piccoli e un terzo in arrivo. L’umano desiderio di vendetta che cede il passo alla conquista del perdono. “Si può vivere una vita d’amore anche dopo un dolore lacerante – scrive Gemma -. Scrivo questo libro per lasciare una testimonianza di fede e di fiducia. Per raccontare l’esperienza più significativa che mi sia capitata nella vita, quella che le ha dato un senso vero e profondo: perdonare”. Un’emozionante testimonianza sul senso di giustizia, sulla memoria e sulla capacità di perdonare.

Modera: Alessandro Milan, giornalista e conduttore di Radio 24 - Il Sole 24 Ore

Gemma Calabresi. Gemma Capra è nata a Torino. Nel 1969 ha sposato il commissario Luigi Calabresi, con cui ha avuto tre figli: Mario, Paolo e Luigi. Dopo l'omicidio del marito (17 maggio 1972) si è dedicata all'insegnamento della religione nella scuola elementare Pietro Micca di Milano. Nel 1981 si è risposata con l'artista Tonino Milite e ha avuto un quarto figlio, Uber.

Alessandro Milan è giornalista e conduttore di Radio 24 – Il Sole 24 Ore. Ha condotto diversi programmi di attualità e giornalismo di inchiesta, come da "Linea 24” e "Viva Voce”. Attualmente conduce con Leonardo Manera il programma "Uno, nessuno, 100Milan”. È presidente dell!associazione "Wondy Sono Io” impegnata nella diffusione della cultura della resilienza. Ha scritto i memoir#"Mi vivi dentro”, "Due milioni di baci” pubbli-cati da Dea Planeta e il libro-testimonianza sulla storia di un cittadino americano condannato alla pena di morte "Un giorno lo dirò al mondo” (Mondadori).

ore 17.00 - Cavallerizza del Castello Sforzesco

Premio Campiello e Premio Strega: i vincitori Bernardo Zannoni e Mario Desiati

Un incontro unico alla Rassegna letteraria di Vigevano: per la prima volta sullo stesso palco, i vincitori dei due premi letterari più famosi in Italia, il Premio Campiello e il Premio Strega, accompagnati dai vertici delle rispettive fondazioni. Con l’opera prima “I miei stupidi intenti” (Sel-lerio) Bernardo Zannoni ha conquistato il Premio Campiello. La storia di una faina, Archy, che impara a leggere e a scrivere e fa riflessioni esistenziali sulla vita, la morte e l’esistenza di Dio ha conquistato la Giuria Popolare di 300 lettori. Mario Desiati ha vinto a luglio il Premio Strega: il suo “Spatriati” (Einaudi) racconta la storia di due giovani, Francesco e Claudia, legati da una profonda amicizia. Un romanzo sull’amicizia, dunque, ma anche sul rapporto conflittuale che si può avere con la propria terra, su sentirsi irrisolti e irregolari, “spatriati”. Per la Fondazione Il Campiello sarà presente il presidente Enrico Carraro, presidente di Confindustria Veneto; per la Fondazione Bellonci saranno presenti il presidente Giovanni Solimine e il direttore Stefano Petrocchi.

Modera: Alessandra Tedesco, giornalista Radio 24 e consulente editoriale Rassegna letteraria Vigevano

Mario Desiati originario di Martina Franca, ha pubblicato tra gli altri: Il libro dell'amore proibito (Mondadori 2013) e Mare di Zucchero (Mondadori 2014). Per Einaudi ha pubblicato Candore (2016 e 2021) e Spatriati (2021), con cui ha vinto il Premio Strega 2022.

Bernando Zannoni (1995) è nato e vive a Sarzana. Con il suo primo romanzo “I miei stupidi intenti” pubbli-cato da Sellerio ha vinto il Premio Campiello 2022.

ore 18.30 - Cavallerizza del Castello Sforzesco

Pietro Grasso Il mio amico Giovanni e la lotta alla mafia

Trent'anni fa la strage di Capaci: il 23 maggio 1992 la mafia uccise il magistrato Giovanni Falcone insieme alla moglie, il giudice Francesca Morvillo, e gli agenti di scorta Vito Schifani, Rocco Dicillo e Antonio Montinaro. Pietro Grasso racconta Giovanni Falcone, partendo dal libro per ragazzi "Il mio amico Giovanni”, scritto insieme ad Alessio Pasquini (Feltrinelli) in cui narra in modo semplice e appassionato la sua amicizia con Falcone, le inchieste, il senso di giustizia e responsabilità. Chi era Giovanni Falcone nella sua vita professionale e privata? Come viveva il ruolo che ricopriva? Quanto aveva capito di essere in pericolo? Ricordi personali e riflessioni sul grande magistrato ucciso dalla mafia. Per un Nuovo Umanesimo, una testimonianza di giustizia e senso civico raccontata a giovani e adulti.

Modera: Alessandra Tedesco, giornalista Radio 24 e consulente editoriale Rassegna letteraria Vigevano

Pietro Grasso è entrato in magistratura nel 1969. È stato giudice a latere nel primo maxiprocesso a Cosa nostra e procuratore capo a Palermo. Dall'ottobre 2005 al gennaio 2013 è stato procuratore nazionale anti-mafia. Ricopre la carica di senatore, dopo essere stato presidente del Senato da marzo 2013 a marzo 2018. Ha pubblicato numerosi libri tra cui, con Feltrinelli: Pizzini, veleni e cicoria. La mafia prima e dopo Proven-zano (con Francesco La Licata; 2007), Storie di sangue, amici e fantasmi. Ricordi di mafia (2017) e Paolo Borsellino parla ai ragazzi (2020). Ogni anno incontra centinaia di studenti per raccontare la propria esperienza di lotta alla mafia e portare la straordinaria lezione di coraggio e volontà di giustizia di Giovanni Falcone e Paolo Borsellino.

ore 21.00 - Cavallerizza del Castello Sforzesco

Paolo Bonolis A notte fonda

La storia di una coppia, sposata da tempo, condensata in una lunga camminata verso casa e un confronto lungo quanto una notte. Paolo Bonolis dopo il bestseller “Perché parlavo da solo” torna in libreria con un “A notte fonda” (Rizzoli), in libreria il 4 ottobre 2022. Per la prima volta salirà sul palco della Rassegna Letteraria di Vigevano accompagnato da Petunia Ollister, scrittrice e book influencer, per raccontarci il suo amore per la scrittura.

Modera: Petunia Ollister, scrittrice e book influencer

Paolo Bonolis è nato a Roma nel 1961. Negli ultimi quarant’anni ha condotto sia per Rai sia per Mediaset importanti trasmissioni ed è stato ideatore, autore e anima di programmi innovativi di straordinario successo che hanno segnato la storia dell’intrattenimento in tv. Per Rizzoli ha pubblicato il bestseller “Perché parlavo da solo” (2019).

Petunia Ollister nasce qualche anno fa come nom de plume di Stefania Soma. Dal gennaio 2015 scatta e pubblica sul suo account Instagram @petuniaollister i #bookbreakfast, foto di libri sul tavolo della colazione. Ha collaborato con Radio Rai, con Robinson, inserto culturale di Repubblica e La Stampa. I suoi libri “Colazioni d'autore #bookbreakfast” (2017) e “Cocktail d!autore” (2019) sono usciti per Slow Food Editore. Si occupa di creazione di contenuti online e consulenza nell'ambito culturale. Vive a Torino.

DOMENICA 16 OTTOBRE 2022

ore 11.00 - Cavallerizza del Castello Sforzesco

Gianluigi Nuzzi La deriva barbarica degli italiani

Quando la cronaca nera prende il sopravvento. Gli episodi di cronaca raccontati attraverso gli atti giudiziari e le testimonianze. È quello che fa Gianluigi Nuzzi nel libro "I predatori (tra noi) - Soldi, droga, stupri: la deriva barbarica degli italiani” (Rizzoli). Dall'imprenditore multimilionario che viene arrestato per violenza sessuale e sequestro di persona a quello che narcotizza le sue vittime e abusa di loro. Dall'agente immobiliare che droga una coppia per esercitare violenza sulla donna a ragazzi che stordiscono le amiche con alcol e tranquillanti per costringerle ad atti sessuali. "Queste pagine - scrive Nuzzi - servono a guardare in faccia una realtà che accade di continuo e con cui dobbiamo imparare a fare i conti”.

Modera: Diletta Giuffrida, giornalista Sky Tg24

Gianluigi Nuzzi, milanese, è autore di una serie di bestseller internazionali sugli scandali in Vaticano (Vaticano S.p.A., 2009; Sua Santità, 2012; Via Crucis, 2015; Peccato originale, 2017; Giudizio universale, 2019; Il libro nero del Vaticano, 2020). È ideatore e conduttore di programmi televisivi di successo. Attualmente conduce Quarto Grado, in onda su Rete 4, e scrive per il quotidiano "La Stampa”.

Diletta Giuffrida, catanese, laureata alla Sapienza di Roma si è poi diplomata presso l'Istituto per la Formazione al giornalismo "Carlo De Martino" di Milano nel 2005. Dallo stesso anno lavora a Sky TG24 dove si occupa prevalentemente di cronaca giudiziaria e politica della giustizia. Nel 2008 ha vinto il premio "Guido Vergani" come miglior cronista dell!anno. È mamma di Gabriele e di Giorgio.

ore 16.00 - Cavallerizza del Castello Sforzesco

Viola Ardone Oliva Denaro e il coraggio

Sicilia, 1960. Oliva ha 15 anni e vive in un contesto sociale conservatore e oppressivo. La madre ripete spesso: "La femmina è come una brocca, chi la rompe se la piglia". Un giovane del paese si invaghisce di Oliva, lei è frastornata, non ha neanche il tempo di capire quale sia il suo desiderio perché lui la rapisce e la violenta, proponendo poi il matrimonio riparatore, legge dello Stato italiano abolita solo nel 1981. Da qui i tormenti interiori di Oliva divisa fra la voglia di denunciare e la tentazione di adeguarsi alla mentalità retrograda del paese. Una storia che ricorda la vicenda reale di Franca Viola che nel 1966 fu la prima donna in Italia a respingere il matrimonio riparatore. Da Viola Ardone, autrice del successo "Il treno dei bambini” (Einaudi), un'altra vicenda emozionante che si ispira a fatti realmente accaduti.

Modera: Alessandra Tedesco, giornalista Radio 24 e consulente editoriale Rassegna letteraria Vigevano

Viola Ardone, nata nel 1974 a Napoli, insegna latino e italiano al liceo. Per Einaudi Stile Libero ha pubblica-to Il treno dei bambini (2019), caso letterario dell'anno, in corso di traduzione in trentaquattro lingue, che diventerà presto un film, e Oliva Denaro (2021).

ore 18.00 - Cavallerizza del Castello Sforzesco

Daria Bignardi I libri della vita

Quali sono i libri che hanno segnato la vita di Daria Bignardi? Cosa c’è dietro la passione per la lettura? Quali emozioni suscita un romanzo? In "Libri che mi hanno rovinato la vita. E altri amori malinconici" (Einaudi) Daria Bignardi racconta la passione per i libri e la lettura. Una passione nata quando era piccola: la madre ansiosa non la faceva uscire di casa e lei passava interi pomeriggi a leggere. Fra i 12 e i 18 anni aveva letto i classici russi e francesi, poi gli americani e gli italiani. Ma in questo percorso fra ricordi personali e letteratura, si parla soprattutto dei libri che hanno "rovinato" la vita, perché "l'arte - scrive Bignardi - non deve consolare, ma turbare".

Modera: Alessandra Tedesco, giornalista Radio 24 e consulente editoriale Rassegna letteraria Vigevano

Daria Bignardi è conduttrice televisiva, giornalista e scrittrice. È nata a Ferrara il 14 febbraio 1961. Ha esordito in Rai con Gad Lerner nel 1991 nella trasmissione Milano, Italia. Nel 1995 è passata a Mediaset, diventando conduttrice, tra le altre cose, di talk show di costume e reality show (Tempi moderni e Grande Fratello). Su LA7 ha condotto Le invasioni barbariche. Come giornalista ha collaborato con Vanity Fair, ha diretto Donna dal dicembre 2002 al marzo 2005 e nel 2009 ha esordito come scrittrice. È stata direttrice di Rai 3 dal 18 febbraio 2016 al 26 luglio 2017.

E C'E' ANCHE... IL FUORI RASSEGNA! A CURA DI RETECULTURA VIGEVANO

CATRAME

Mostra fotografica di Mauro Pinotti

Dal 12 al 16 ottobre - Sala dell'Affresco Castello Sforzesco



E’ una intima interpretazione del libro di Mastronardi “Il maestro di Vigevano” il progetto fotografico inedito che Mauro Pinotti propone in occasione del Fuori Rassegna Letteraria Città di Vigevano. Una visione così intimistica che ha portato lo stesso autore ad immedesimarsi nel “maestro” sino a percepirne le sue sofferenze, le sue privazioni, ripercorrendo i suoi passi. Sono passati sessant’anni dalla pubblicazione del libro e secondo l’autore poco o niente è cambiato, ha immaginato il “Mombelli” fino a percepirne la sua tristezza mentre vagava sulle sponde del fiume Ticino avvolto dalla nebbia e a stralci di dialoghi che continuavano a girargli in testa, frasi sospese, sino al momento in cui ha dovuto fare i conti con la realtà sacrificando la sua dignità, un compromesso che ha messo fine all’uomo che era o meglio, a ciò che avrebbe voluto diventare.



SINONIMI CREATIVI

Incontri tra arte e seta

Dal 15 al 23 ottobre - Sala Leonardiana Castello Sforzesco

Sabato 15 ottobre alle ore 11 presso la Sala Leonardiana del Castello di Vigevano, verrà inaugurata la mostra di Maria Rosa Zanforlin “Sinonimi creativi – incontri tra arte e seta”. L’esposizione si compone di numerose opere pittoriche e di altrettanto numerosi foulards in seta 100% made in Italy, originati dalle opere medesime.

Si tratta di un abbinamento che unisce l’originalità di un dipinto alla creazione di un capo di abbigliamento esclusivo di estrema versatilità in grado di esprimere tutta l’esteticità del colore esternalizzando gli stati d’animo di chi lo andrà ad indossare.

All’interno della mostra, sono previste due conferenze per il Fuori Rassegna Letteraria:

Sabato 22 ottobre ore 18.00

Presentazione del libro “I Bonacossa una dinastia sul filo della seta” di Antonella Moroni Trevisan, conduce Mariateresa Bocca

Domenica 23 ottobre ore 18.00

“Le diverse facoltà dello spirito per un nuovo umanesimo” di e con Mariateresa Bocca



Organizza l'Associazione Astrolabio con il patrocinio del Comune di Vigevano.





DA LUDOVICO IL MORO AI BONACOSSA, LA STORIA DELLA SETA A VIGEVANO

Sabato 22 ottobre 2022 ore 16.00 – Sala Leonardiana

Sabato 22 ottobre alle ore 16 nella Sala della Leonardiana del castello Sforzesco di Vigevano, presentato da Mariateresa Bocca, è in programma l’evento “Da Ludovico il Moro ai Bonacossa: un excursus sul filo della seta” con la scrittrice Antonella Moroni Trevisan autrice del libro "I Bonacossa: una dinastia sul filo della seta".

Antonella Moroni Trevisan illustrerà questo viaggio attraverso i secoli che hanno unito due personaggi Ludovico Il Moro e la dinastia di Vincenzo Bonacossa apparentemente tanto diversi ma incredibilmente simili, divisi da secoli di storia, da diverse dominazioni che ha subito la città di Vigevano e il territorio di cui fa parte, ma incredibilmente coraggiosi, pionieri, anche se in epoche diverse, nel mantenere viva l’attività serica, come costante nel tempo tanto da definire Vigevano “la città della seta”. Sullo sfondo le vicende storiche dei Ducati e delle Signorie e poi dell’Italia unita, gli usi e costumi del tessuto sociale con l’eco della Rivoluzione Industriale.

Un tributo a Ludovico Il Moro per i 570 anni dalla nascita nel castello di Vigevano, un omaggio alla attività serica e alla dinastia dei Bonacossa che tanta importanza hanno avuto per lo sviluppo della città di Vigevano e non solo, come imprenditori ma anche da filantropi.

L’ingresso è libero.

Domenica 23 ottobre 2022 ore 16.30 – Sala Leonardiana

LE DIVERSE FACOLTA’ DELLO SPIRITO PER UN NUOVO UMANESIMO

Parlare oggi di un nuovo umanesimo significa attuare un passaggio epocale. Abbiamo parlato di umanesimo quando siamo passati dal teocentrismo all’antropocentrismo rinascimentale, ora ne dobbiamo parlare nei termini di spirito vivificante, di esigenza di rinnovarsi e riconsiderare la vita dell’uomo all’insegna di valori incontrovertibili. Allora, per osare un nuovo umanesimo abbiamo bisogno di un vademecum di principi, dieci inviti a pensare l’uomo di oggi senza dimenticare il passato e come ponte verso il futuro. Un appuntamento di e con Mariateresa Bocca, a cura dell'Associazione Astrolabio.

Dal 12 al 29 ottobre 2022 – Cavallerizza del Castello Sforzesco

LUDOVICO IL MORO E LA CORTE RINASCIMENTALE

Il pittore Cesare Giardini presenta, durante la settimana letteraria vigevanese dal 12 al 16 ottobre 2022, nella Cavallerizza del Castello Sforzesco di Vigevano, una serie di lavori dedicati a Ludovico il Moro, alla sua corte ed a personaggi illustri delle a famiglia Sforza e dei Visconti. Come tutte le corti rinascimentali anche a Vigevano si incrociavano nelle immense sale donne di rango, cortigiane, capitani di ventura e non di rado artisti di primissimo piano quali Donato Bramante ed il genio in assoluto Leonardo da Vinci. Cesare Giardini vuole così consolidare l'affetto per la sua città natale. La mostra, curata da Fortunato D'Amico in collaborazione con l'assessorato alla cultura di Vigevano e patrocinata dall'associazione Amici di Palazzo Crespi con la collaborazione di Rete cultura, sarà storicizzata in un secondo tempo da un volume che sarà presentato anche in importanti istituzioni culturali milanesi.

SABATO 12 NOVEMBRE 2022 ore 16.00 – Auditorium San Dionigi

PER BIANCA - Bianca Garavelli, la donna, la scrittrice

Ricordo della scrittrice Bianca Garavelli attraverso coloro che l’hanno conosciuta e apprezzata

A cura Rete Cultura Vigevano