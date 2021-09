Città d'arte a pochi passi da Milano, immersa nel Parco del Ticino, Vigevano è un condensato di raffinata provincia italiana con un passato importante e illustre, firmato dalle opere dei Visconti e degli Sforza e sigillato con le geometrie del Bramante e il genio di Leonardo.

Armonia è il principio che mosse il lavoro di Leonardo, le rifiniture del Bramante, nel sogno di una “città ideale” di Ludovico il Moro che a cavallo tra XV e XVI secolo trasformò il cuore della Lomellina in un gioiello rinascimentale.



Per ammirare Vigevano basta un giorno, ma per conoscerne con calma segreti e possibilità i tempi possono dilatarsi. E Vigevano... ha tempo per te!