Pallavolo: conclusa l'attività sportiva per la stagione 2019/2020

E anche il volley cala la serranda sulla stagione in corso. La Federazione Italiana Pallavolo, dopo un’attenta e approfondita riflessione sulla perdurante situazione emergenziale legata alla pandemia di covid-19 che sta interessando il territorio italiano e gli stati di tutto il mondo, ha decretato la conclusione definitiva di tutti i campionati pallavolistici di ogni serie e categoria. «La Fipav si legge sul comunicato - ritiene pertanto conclusi senza assegnazione degli scudetti, delle promozioni e delle retrocessioni tutti i campionati nazionali, regionali e territoriali». La decisione, che messa giù in questo modo coinvolge oltre alle squadre di serie B del territorio (Florens Vigevano, Italian Converter e Ambrovit Garlasco) tutte le altre formazioni di ogni categoria, arriva in seguito a quella delle due leghe di serie A (femminile e maschile) di mettere la parola fine alle proprie attività di quest’anno. Riguardo al futuro, il perdurare dell'epidemia non permette valutazioni certe al momento; per quanto riguarda poi i campionati giovanili però la Fipav ha stabilito che, per permettere agli atleti potenzialmente coinvolti quest’anno di proseguire l’attività giovanile, la prossima stagione si svolgeranno con categorie di annate dispari: Under 13, Under 15, Under 17, Under 19 maschili e femminili.