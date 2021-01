Garlasco, il campionato riparte con il piede giusto

Dopo quasi un anno di pausa forzata, alla ripresa dei tornei Garlasco riparte con il piede giusto. Buon esordio in campionato per la società della presidente Silvia Strigazzi, che conquista due vittorie con le proprie prime squadre sia in B maschile sia in B2 femminile.

Primi a scendere in campo, nella giornata di sabato 23 gennaio, i “Pinguini” di coach Marco Maranesi, impegnati in una trasferta in casa del La Perla Edile Bresso. Per i lomellini arriva un successo per 2-3 al termine di una gara davvero combattuta: sotto di due set (25-21 e 27-25 i primi parziali) gli ospiti, grazie anche all’ottima prova di Federico Moro e a un Lorenzo Mellano incontenibile (17 i punti realizzati) ribaltano il verdetto vincendo 19-25 il terzo set, 20-25 il quarto e chiudendo i giochi sul 15-17 al tie break.

Rotondo invece il successo conquistato domenica 24 gennaio dalla B2 femminile, che tra le mura amiche doma per 3-0 l’Euromac Mix Casale dell’ex Angeleri. Scese in campo con il sestetto iniziale composto da Citterio, Favaretto, Kovacova, Gullí, Sala e Armondi, dopo una prima frazione di gioco combattuta (25-20) le “Pinguine” di coach Madalina Angelescu proseguono con maggiore scioltezza, portando a casa il secondo set per 25-11 e chiudendo l’ultimo sul 25-14.