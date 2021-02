Garlasco, en plein per le due prime squadre

Fine settimana positivo per le due prime squadre del Volley 2001 Garlasco, che hanno conquistato due nette vittorie sia in campo femminile sia in quello maschile, confermando le proprie ambizioni di alta classifica.

Continua la marcia dell'Ambrovit, che sabato, nella seconda giornata del campionato di B2, si è portata a casa i tre punti espugnando il campo dell'Uyba Volley di Busto Arsizio per 0-3. In scioltezza nei primi due set (19-25 e 20-25) le lomelline hanno faticato un po' di più nell'ultima frazione di gioco, dove le bustocche hanno trascinato le ospiti fino ai vantaggi con Garlasco che comunque ha prevalso per 24-26. Tra le curiosità da segnalare, il match ha visto in campo la presenza di madre e figlia su fronti contrapposti: la "Pinguina" Katerina Kovacova, centrale 39enne arrivata quest'anno alla corte di coach Angelescu, ha infatti incrociato come rivale la figlia Carolina Boccia, classe 2004 in forza alle varesine.

Oggi è arrivata anche la vittoria per i ragazzi della B maschile allenati da coach Maranesi, che tra le mura amiche hanno domato Il Viaggiator Goloso per 3-0. La verve giovanile degli ospiti in avvio di gara ha colto di contropiede i lomellini, che sono dovuti andare ai vantaggi per portarsi a casa il primo set sul 27-25; prese le misure, i Pinguini hanno poi condotto il match, vincendo per 25-21 la seconda frazione di gioco e chiudendo la gara con il 25-17 finale.