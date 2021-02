Garlasco, in B maschile continua la marcia vincente

Sabato 6 febbraio è andata in scena la terza giornata per i campionati di serie B maschile e serie B2 femminile, con impegnate le prime squadre del Volley 2001 Garlasco.

Salgono a tre le vittorie consecutive per i ragazzi della serie B dopo il successo per 1-3 in casa del Gonzaga ottenuto sabato pomeriggio. Una gara molto faticosa per gli uomini di Maranesi, soprattutto nelle fasi iniziali: dopo un primo set portato a casa sul 26-28, in quello successivo i milanesi si sono rimessi in pari con lo stesso punteggio. A quel punto Garlasco è però entrato in partita e si riprende il match, strapazzando i padroni di casa con un 17-25 nella terza frazione di gioco e chiudendo l'ultima sul 22-25. Molto positive le prestazioni di Mirko Testagrossa, 23 punti per lui, e di Andrea Coali, "muro" invalicabile soprattutto nell'ultima fase dell'incontro.

In B2 femminile, adrenalina a mille nel big match di giornata fra Pro Patria Milano e Garlasco: tra le due formazioni, che si contendevano la vetta della classifica, hanno prevalso le meneghine, con le ragazze di coach Angelescu domate soltanto al tie break per 3-2. Dopo un avvio in salita (25-22) le Pinguine sono riuscite a rimettersi in carreggiata, portandosi sull'1-2 con due set vinti per 19-25. L'ultimo, infinito, periodo, terminato 28-26 a favore della Pro Patria, ha rimesso tutto in discussione: in un tie break particolarmente combattuto le padrone di casa hanno avuto la meglio sul 15-13, lasciando alle lomelline un solo punto.