Garlasco stende Bresso e fa il poker di vittorie

Garlasco macina un successo dietro l'altro: salgono a quattro di fila le partite vinte dalla formazione maschile di serie B, che oggi ha battuto per 3-1 gli ostici rivali di Bresso. Sembra un paradosso dirlo di una squadra che non ha ancora perso un incontro (vincendone poi uno solo al tie break), eppure gli uomini di coach Maranesi non sembrano essere ancora entrati a pieno regime: l'avvio di gara, condizionato in parte da alcune difficoltà in ricezione e servizio già evidenziate nelle scorse gare, ha visto infatti i lomellini sfangarla nelle prime due frazioni di gioco, vinte 25-19 e 26-24, e cedere nel terzo set, dove Bresso ha prevalso 22-25. Nel momento più basso della gara, i Pinguini hanno però tirato fuori le proprie qualità: il quarto set è stato infatti un assolo dei garlaschesi, che con un netto 25-13 hanno portato a casa l'intera posta in palio bloccando sul nascere il tentativo di rimonta degli ospiti. A livello di singoli, da segnalare la buona verve realizzativa di Testagrossa, con 19 punti il miglior marcatore dei suoi.

Causa Covid, niente derby invece per la B2 femminile guidata da coach Angelescu: i casi di positività riscontrati tra dirigenti e giocatrici del Certosa hanno infatti costretto la Federazione a rimandare la gara in programma sabato. Le ragazze di Garlasco, quindi, hanno osservato un inaspettato turno di riposo prima di tornare in campo, il prossimo week end, contro le milanesi del Gonzaga.