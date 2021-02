All in per Garlasco, due vittorie in trasferta

Sabato da applausi per il Volley 2001 Garlasco: nella giornata di ieri le formazioni di serie B maschile e B2 femminile hanno conquistato il punteggio pieno in due diverse trasferte, consolidando le proprie posizioni ai piani alti delle rispettive classifiche e mettendo ulteriore fieno in cascina per il prosieguo della stagione.

Impegnati sul campo del Vero Volley Monza, i ragazzi della serie B maschile con un netto 0-3 hanno vinto e convinto, dominando la gara fin dal primo set e mantenendo così la vetta della classifica. Gli uomini di coach Maranesi sono partiti subito forte e, grazie anche a un servizio efficace, hanno chiuso il primo set sul 16-25. Nessun calo di concentrazione nelle due frazioni di gioco successive, con i lomellini che hanno prima prevalso per 14-25 e hanno infine archiviato la pratica con un perentorio 13-25. A livello individuale, da sottolineare la buona prova realizzativa di Michele Crusca, top scorer con 16 punti.

Sul fronte femminile, in B2 risultato altrettanto positivo per le Pinguine, che sono uscite con un successo per 0-3 dall'insidiosa trasferta di Gonzaga. Una partita dominata in gran parte dal gioco delle garlaschesi, che nonostante l'impegno delle rivali si sono imposte per 20-25 nel primo set, allargando ulteriormente la forbice nel secondo periodo vinto 17-25. Il 19-25 finale ha sancito i tre punti per le ragazze di coach Angelescu, che torneranno in campo già giovedì sera per la sfida con Casale.