Garlasco mantiene le sue due squadre in vetta

Week end da incorniciare per Garlasco. Dopo un fine settimana senza gare, al rientro in campo le due formazioni lomelline diserie B maschile e B2 femminile hanno dato il meglio di sé, confermandosi ai vertici delle rispettive classifiche.

Già certi del primato in graduatoria, sabato nell'ultima gara del minigirone B2 i ragazzi di coach Marco Maranesi hanno confermato il trend positivo, battendo per 3-0 i milanesi del Gonzaga e volando a 17 punti in classifica. Una partita ampiamente sotto controllo per i Pinguini, che nonostante un servizio talvolta insidioso dei rivali hanno tenuto bene botta, vincendo 25-20 il primo set, 25-18 il secondo e chiudendo i giochi con un perentorio 25-15. Dando un'occhiata ai punteggi individuali, da segnalare il prosieguo del momento d'oro di Michele Crusca, che con 11 punti si è guadagnato i galloni di top scorer dell'incontro.

Domenica anche le Pinguine della B2 femminile si sono confermate in vetta a quota 16, domando per 3-0 un ostico Busto Arsizio. La partita, per le ragazze di coach Madalina Angelescu, non è stata semplice: le Pinguine. nonostante un'avversaria coriacea, hanno interpretato al meglio il piano gara, vincendo per 25-23 il primo seti, bissando nel secondo con un 25-22 e sudando un po' di più nell'ultimo, portato comunque a casa ai vantaggi sul 26-24. Guardando allo score, da applausi la prova di Giulia Citterio, miglior marcatrice con 14 punti.