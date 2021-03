Garlasco, gara infinita con Malnate: vittoria al tie break

Riprende nel solco della vittoria il cammino in serie B di Garlasco. E' stata veramente sudata la vittoria per 3-2 che la compagine maschile guidata da coach Marco Maranesi ha conquistato contro lo Yaka Volley Malnate nella prima gara della seconda fase del campionato. Per i lomellini, dopo una partenza buona (primo set vinto 25-23 e il secondo 25-22) il momento del calo è arrivato nella terza e quarta frazione di gioco, dove una serie di difficoltà a servizio e ricezione hanno prima permesso agli ospiti di riavvicinarsi con un 23-25 e poi di pareggiare i conti sul 22-25. Decisivo dunque il tie break, durante il quale i garlaschesi hanno ripreso in mano la partita, chiudendo i giochi sul 15-10 e portando a casa i primi 2 punti della nuova parte di stagione.

Il giorno prima, era toccato alle Pinguine della B2 il turno di scendere in campo: per loro c'era in palio il primo derby stagionale contro Certosa (la gara d'andata era stata rinviata causa Covid). Dal match, giocatosi in trasferta sul campo delle pavesi, le lomelline sono uscite con i 3 punti in tasca grazie a una vittoria per 1-3. Dopo aver subito un po' l'arrembaggio delle giovani rivali nel lunghissimo primo set (finito 31-29 per Certosa) Cagnoni e compagne si sono ripigliate nelle frazioni di gioco successive, dove la differenza di valori tra le due formazioni (tre set vinti per 18-25, 13-15 e 13-25) si è fatta più netta facendo pendere la bilancia a favore delle lomelline. Le ragazze di coach Angelescu, con 19 punti, mantengono quindi inviolata la vetta della classifica.