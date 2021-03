Garlasco, Gonzaga domata al tie break

Anche Gonzaga s'inchina alla capolista. Si è chiusa con una vittoria per 3-2 la gara disputata questo pomeriggio da Garlasco (B2 femminile) contro le milanesi: un match lungo e per certi versi complicato, che ha però portato in dote due punti importanti per la formazione di Madalina Angelescu. Le Pinguine hanno fatto fatica a ingranare, dando vita a una gara a due volti: un po' imprecise e disordinate nel primo e nel terzo set (entrambi vinti dalle milanesi ai vantaggi per 23-25), ciniche ed efficaci negli altri due parziali, con il secondo portato a casa sul 25-14 e il quarto sul 25-12. Al tie break le lomelline, ormai in scia positiva, hanno chiuso i giochi sul 15-7. In vetta alla classifica, per chiudere i conti con la prima parte di stagione le garlaschesi dovranno disputare i recuperi dei match con Certosa e con la Pro Patria, quest'ultima una sfda decisiva che deciderà la "reginetta" del girone.