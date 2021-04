Passo falso con lo Yaka Volley: Garlasco sconfitto al tie break

I Pinguini inciampano a Malnate. Al termine di una gara lunghissima, è arrivato il primo ko stagionale in serie B maschile per il Garlasco, domato per 3-2 in casa dello Yaka Volley. Brutti clienti, i varesotti, come già avevano dimostrato di essere durante il match d'andata: dopo il successo nel primo set per 20-25, i lomellini hanno perso un po' di mordente, calando d'intensità e andando incontro a due brutte battute d'arresto per 25-16 e 25-17. Pareggiati i conti nella quarta frazione di gioco (23-25), gli uomini di coach Marco Maranesi hanno però dovuto alzare bandiera bianca al tie break, vinto dai padroni di casa sul 15-9. Per terminare la seconda fase i garlaschesi dovranno ora disputare i due match contro la Silvio Pellico Sassari, in programma il 25 aprile e il 1 maggio.