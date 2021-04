In tre set i Pinguini di Garlasco domano Sassari

Garlasco ritorna alla vittoria. Buon rientro in campo per la formazione di B maschile guidata da coach Marco Maranesi, che nel match d'andata contro la Silvio Pellico Sassari ha conquiustato un netto 3-0. Un risultato importante in chiave primo posto: la necessità per i lomellini di effettuare buoni parziali per puntare alla vetta solitaria ha condizionato l'avvio dell'incontro, che nel primo set ha visto infatti i Pinguini partire un po' contratti. Una defaillance momentanea: recuperate le redini del gioco, Garlasco ha portato a casa la prima frazione di gioco sul 25-21, bissando poi nei due set successivi per 25-14 e 25-20. Per la vetta della classifica si deciderà tutto nella partita di settimana prossima in terra sarda (la prima fuori dalla Lombardia in questa strana stagione): contro i Pellicani non solo i garlaschesi dovranno vincere per 0-3, ma dovranno anche effettuare ottimi parziali per superare Malnate nel coefficiente punti.