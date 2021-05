Pro Patria schiantata e Garlasco si prende la vetta del girone

Il Primo Maggio regala alle Pinguine il primo posto in classifica. Con il successo per 3-1 sulle rivali della Pro Patria Milano, le ragazze della B2 di Garlasco hanno chiuso la regular season nel migliore dei modi, "vendicandosi" della gara d'andata vinta dalle meneghine al tie break e conquistando ufficialmente il primato del girone con 27 punti. La gara fra Garlasco e Pro Patria, prevista inizialmente per marzo ma rinviata causa Covid, era un big match a lungo atteso da entrambe le compagini: il campo ha nettamente premiato le lomelline, che hanno dominato per gran parte dell'incontro. Avvio efficace quello delle garlaschesi, che subito al primo set hanno piazzato un pesante 25-17, seguito da un ancor più rotondo 25-13. Il terzo set, quello più sudato, ha visto le milanesi spuntarla sul 23-25: l'ultima frazione di gioco, terminata 25-16 per le Pinguine, ha però consegnato la vittoria nelle mani della atlete di coach Angelescu.

Più sfortunato, ma non dall'esito negativo, il match del team maschile di serie B, che nella trasferta in Sardegna contro la Silvio Pellico Sassari (in programma sempre oggi) ha vinto per 1-3, fallendo però il sorpasso in vetta sul Malnate. Per superare lo Yaka Volley sarebbe servita una vittoria per 0-3 con un margine ampio di vantaggio nei diversi set: e se la partenza è stata tutto sommato positiva (21-25 a favore degli ospiti), nel secondo set i sardi hanno avuto la meglio per 25-23, complice anche qualche battuta di troppo sbagliata dai Pinguini. L'esecuzione non perfetta del fondamentale, una costanza di tutta la gara, non ha comunque impedito agli uomini di coach Maranesi di portare a casa i tre punti: superati agevolmente i padroni di casa per 15-25 nella terza frazione di gioco, la partita è stata chiusa il set successivo con la vittoria dei Pinguini per 21-25.