Per Garlasco inizia il momento dei play-off

Dopo una regular season brillante, per Garlasco arriva il momento dei playoff. Cominceranno i ragazzi della serie B maschile che, domenica 9 maggio alle 17.30, ospiteranno i Diavoli Rosa Brugherio; il ritorno si disputerà invece sabato 15 maggio in terra brianzola. Non è prevista una gara 3: a passare il turno, in caso di parità, sarà la squadra che ha vinto più set. Per le ragazze della B2 l'esordio nei playoff sarà mercoledì 12 maggio contro la Tomolpack Marudo: la prima sfida si giocherà sul campo delle lodigiane, con ritorno domenica 16 a Garlasco.