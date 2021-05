Playoff, Garlasco doma Brugherio in gara 1

Buona la prima per i Pinguini: con un netto 3-0 Garlasco inaugura i playoff di serie B maschile con una vittoria, domando fra le mura amiche i Diavoli Rosa di Brugherio. Un esito meno scontato di quello che si poteva pensare: i brianzoli, infatti, nonostante la giovane età hanno avuto un percorso in crescendo durante la regular season, risultando spesso indigesti anche a squadre di maggiore esperienza. I lomellini, grazie anche a una settimana di intensi allenamenti, hanno saputo reagire a dovere: nel primo set gli uomini di coach Marco Maranesi si sono imposti per 25-18, mettendo subito la gara sui binari giusti. Più combattuta la seconda frazione di gioco, terminata ai vantaggi sul 26-24 sempre per i Pinguini, che nell'ultimo periodo hanno ribadito la superiorità vincendo per 25-15. Sabato prossimo Di Noia e compagni avranno gara 2 in casa di Brugherio, con i rivali che recupereranno alcuni elementi impegnati in questa giornata con la formazione di A3.