Marudo domata in casa: anche le Pinguine passano il turno

Anche le ragazze della B2 approdano in semifinale playoff. Dopo il blitz in casa di Marudo per 2-3, era necessaria una vittoria per passare il turno: tra le mura amiche, le Pinguine non si sono fatte cogliere di sorpresa, vincendo per 3-0 e ipotecando così la semifinale. Avvio decisamente roboante quello delle garlaschesi, che nel primo set hanno strapazzato le lodigiane con un nettissimo 25-10. Più combattuti gli altri due periodi, terminati rispettivamente 25-21 e 25-17, risultati che in ogni caso hanno incoronato l'ottima gara disputata dalle ragazze di coach Madalina Angelescu.