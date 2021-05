Garlasco, doppio successo anche nelle semifinali

Per Garlasco un mercoledì da leoni: impegnate nelle rispettive gare d'andata delle semifinali play off, le formazioni maschile di serie B e femminile di B2 hanno entrambe conquistato una vittoria, agevolando così il passaggio del turno. Nel pomeriggio, gli uomini di coach Marco Maranesi hanno battuto per 3-2 il Sarroch Cagliari, stoppando così la rimonta sarda cominciata dopo il 2-0 dei lomellini. In serata, invece, sono state le ragazze di coach Madalina Angelescu a esultare: in casa di Busto Arsizio le Pinguine hanno sfoderato una prestazione maiuscola, vincendo per 0-3 e dominando letteralmente l'incontro. Dopo il primo set vinto per 20-25, le garlaschesi hanno proseguito nello stesso solco, facendo 21-25 nel secondo periodo e chiudendo i giochi con un netto 14-25 finale. Alle lomelline, nella gara di ritorno prevista per il week end, basterà un set per accedere alla finale.