Cagliari va a picco, Garlasco conquista la finale play off

La finale ormai è una realtà. Con un netto successo per 0-3 in casa dei sardi del Sarroch Cagliari, Garlasco passa il turno e sbarca direttamente alla finale play off per la promozione in A3. Una vittoria meritata quella dei lomellini, arrivata dopo una gara d'andata che aveva visto gli uomini di coach Maranesi prima rischiare un clamoroso harakiri (da 2-0 a 2-2) e poi vincere al tie break. In gara 2, invece, i Pinguini non hanno lasciato nulla al caso: dopo un primo set dominato da Di Noia e compagnia (13-25) i padroni di casa hanno cercato la reazione, scontrandosi però contro una compagine ospite organizzata e decisa. Con due set vinti entrambi per 21-25, Garlasco ha quindi sancito il definitivo 0-3 che lo proietta in finale. E chissà che domani le ragazze della B2, impegnate nella semifinale di ritorno contro Busto Arsizio, non possano bissare l'impresa.