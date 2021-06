Le Pinguine di Garlasco volano in B1

Per la Garlasco della pallavolo è una serata da sogno: con una vittoria per 1-3, le ragazze allenate da coach Angelescu guadagnano la promozione diretta in B1. Reduci da un successo al tie break, gara 2 in casa di Legnano si prospettava essere dura più che mai: e la partenza è stata quanto di più tirato ci potesse essere, con le lomelline che l'hanno spuntata ai vantaggi addirittura sul 29-31. Dopo un primo set infinito, le padrone di casa ne hanno approfittato per pareggiare i conti, costringendo le Pinguine a un netto stop per 25-16. Le garlaschesi non si sono però perse d'animo, riportandosi in vantaggio sul 23-25. L'ultima frazione, messa in casaforte dalle ospiti per 19-25, è quella che fa scattare la festa: le Pinguine volano altissime e tornano in B1.

La promozione si avvicina anche per i compagni della B maschile, che con il successo per 1-3 contro Caronno Pertusella guadagnano l'accesso alla finalissima contro Savigliano. Primo set agevole per i Pinguini, che nonostante le difficoltà logistiche (il campo scelto inizialmente per la gara era allagato, con il match spostato a Lurago Marinone) hanno dimostrato freddezza esordendo con un buon 14-25. Più tirata la seconda frazione di gioco, sempre appannaggio dei lomellini sul 25-27, che si sono così conquistati il matematico passaggio del turno. A gara valida solo per gli almanacchi, nel terzo set Caronno ha rimesso fuori la testa, prevalendo per 25-21, mentre l'ultimo ha ribadito la vittoria degli ospiti usciti dal campo con un 19-25.