La finalissima va a Garlasco: i Pinguini promossi in A3

Il doppio salto è una realtà: domando la Canottieri Ongina per 3-1 in gara 2, la prima squadra maschile di Garlasco centra la promozione in A3. Un successo che, dopo la B1 conquistata dalle ragazze nelle scorse settimane, celebra al meglio il ventesimo anniversario della società lomellina (che cade proprio quest'anno) e dà giusto merito a una stagione complicata, ma condotta sempre ai massimi vertici sin dalle prime uscite. Al ritorno della "finalissima" promozione contro i piacentini, i ragazzi di coach Marco Maranesi arrivavano da un blitz in trasferta concretizzatosi solo al tie break: un vantaggio, certo, ma non di così larga misura, considerata l'organizzazione e la competitività mostrata dai rivali nei cinque set della gara d'andata. La partita si è messa subito in discesa per i lomellini, che hanno portato a casa il primo set sul 25-19, subendo però nella seconda frazione di gioco il riavvicinamento di Ongina che con un 22-25 ha pareggiato i conti. Garlasco, a un passo dal cielo, non poteva però mollare: il terzo set si è deciso a favore della squadra di casa per 25-20 e l'ultimo, lunghissimo, si è trascinato fino ai vantaggi. Nell'ultima azione, partita da un servizio di Coali, una schiacciata fuori dei rivali ha sancito il definitivo 27-25, consegnando l'A3 nelle mani dei Pinguini.