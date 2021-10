Garlasco in formato trasferta vince e convince

Fine settimana di soddisfazioni per il Garlasco. In serie A3 i Pinguini hanno conquistato la seconda vittoria consecutiva espugnando il campo del Torino, battuto per 0-3 al termine di una gara condotta largamente dai lomellini. Una gran bella prova quella degli uomini di coach Maranesi, non solo per l’esito finale, ma soprattutto per la crescita mostrata sul taraflex, dove Garlasco ha mostrato molti meno cali rispetto alle gare precedenti: archiviato il primo set per 22-25, i Pinguini hanno surclassato i piemontesi nella seconda frazione di gioco, portata a casa sul 16-25. Ormai in pieno controllo, gli ospiti con il 20-25 dell’ultimo periodo hanno definitivamente chiuso i giochi, mettendo in cassaforte i primi 3 punti stagionali. Tra i singoli, da segnalare la prova super di capitan Crusca, 12 punti e nomina a Mvp del match.

Sabato, in Emilia Romagna, hanno esultato anche le ragazze della B1, che al termine di una gara infinita hanno battuto per 2-3 il Centro Volley Reggio. Una partita messasi subito in salita per la truppa di coach Angelescu, partita in svantaggio di un set (25-18) ma che, con le unghie e i denti, ha saputo ritrovare la quadra a partire dal secondo, vinto dopo una serie lunghissima di vantaggi sul 30-32. Ormai in scia, le lomelline si sono portate a casa anche il terzo periodo sul 20-25; l’ultimo set, vinto dalle ospiti 25-21, rischiava di vanificare tutto, ma un grande tie break (8-15) ha messo in ghiaccio la gara a favore delle garlaschesi.