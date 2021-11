Serie A3, Garlasco in scioltezza su Bologna

Il week end lungo di Ognissanti porta bene a Garlasco. In serie A3 bella vittoria per i Pinguini, che al PalaRavizza di Pavia domano per 3-0 la Geetit Bologna. Un successo più che convincente quello degli uomini di coach Maranesi, praticamente mai in discussione: dopo una partenza sprint (25-14), i lomellini serrano le fila e si portano a casa anche il secondo set sul 25-20. Nell'ultima frazione di gioco, con la partita sempre in controllo, Crusca e i suoi archiviano la pratica da tre punti con un netto 25-17. Tra i singoli, da segnalare la prova di Magalini, top scorer del match con 16 punti.

Lo scorso sabato anche le ragazze della B1 si erano portate a casa il secondo successo consecutivo al tie break, battendo per 3-2 Ostiano. Una gara combattutissima, quella delle Pinguine: partite in svantaggio (20-25), le atlete di coach Angelescu si sono rimesse in pari al termine di un secondo set infinito (29-27) per poi mettere la testa in avanti nel terzo sul 25-20. Nell'ultima frazione di gioco regolamentare, ad avere la meglio sono state le ospiti per 21-25: il verdetto è stato lasciato quindi al supplementare, che sul 15-13 ha incoronato vincitrice Garlasco.