Garlasco, brusco stop a Macerata

Troppa Macerata per i Pinguini. Alla quinta giornata di serie A3, dopo tre vittorie consecutive, arriva un ko per Garlasco, fermato sul 3-0 nella trasferta marchigiana contro la Med Store Tunit Macerata. In poco meno di un'ora e mezza di gioco, i lomellini (pur senza mai sprofondare) sono costretti alla resa contro una rivale tosta e impegnativa: perso il primo set per 25-19, nonostante un avvio sprint (5-8 alle prime battute) anche la seconda frazione va incontro al medesimo esito con lo stesso punteggio, 25-19. Più combattuto il terzo periodo, almeno a livello di punti: ma il 21-18 dell'ultimo parziale non basta ai lomellini per evitare il colpo del ko sul 25-22.

In serie B1 è andata meglio alle ragazze di coach Angelescu, che nel derby provinciale con Certosa lo scorso sabato hanno vinto per 3-1: una gara non sempre facile, ma che le garlaschesi sono riuscite a portare a casa con una bella prestazione. In vantaggio di due set (25-22 e 25-20), le rivali di Certosa hanno provato a riaprirla nel terzo periodo, vinto 18-25. Con una prova d'autorità però le lomelline hanno chiuso i giochi con un perentorio 25-13, evitando il tie break e portando a casa tre punti.